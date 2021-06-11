Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok
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Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok Pencereye asılan kedilerin ardından kapıya iple asılı mermi bulundu Eve gelen polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı Antalya'da beslediği kedilerin ayrı tarihlerde iki kez demir korkuluklara asıldığını...

Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok

Pencereye asılan kedilerin ardından kapıya iple asılı mermi bulundu

Eve gelen polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı

ANTALYA - Antalya'da beslediği kedilerin ayrı tarihlerde iki kez demir korkuluklara asıldığını görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, bu sefer kedileri birlikte beslediği arkadaşının kapısına mermi asılınca görünce neye uğradığını şaşırdı. Olayı kedileri asan kişiyle aynı kişinin yaptığını öne süren genç kadın ve arkadaşı, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurtdaş'ın 2 kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı. Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan Yurtdaş, gözyaşlarına boğulup, polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.

Evinden çıkarken asılmış mermiyi fark etti

Bu olayların ardından Tuğba Yurtdaş'ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır (41), bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü. Çığır, arkadaşı Yurtdaş'ı arayarak durumu bildirdi. İki arkadaş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri eve gelerek mermi üzerinden parmak izi aldı. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

"Aynı kişiden şüpheleniyoruz"

Olayı gerçekleştiren kişinin, kedileri asan kişiyle aynı olabileceğini ileri süren Murat Çığır, "Hemen fotoğraflayıp emniyeti aradım. Şüphelendiğim birisi var. 3 hafta önce burada kedi asma olayı oldu. Aynı kişiden şüpheleniyorduk. Yakın bir tarihte olmasından dolayı aynı kişiden şüpheleniyorum. Normal bir şey değil bu. Herkesin aklına aynı şey gelir. Bu tehdittir. Can güvenliğimin olmadığını polis ekiplerine söyleyeceğim. İnşallah yakalanır" dedi.

"Yakalanmasını istiyoruz"

Tuğba Yurtdaş da, arkadaşının yaşadığı duruma oldukça üzüldüğünü ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Tehdit olarak algılıyorum. Arkadaşım ile beraber kedilerimizi her zaman besliyoruz. Böyle bir olay olduğunu duyunca hemen emniyet birimlerine haber verdik. Zaten şüphelendiğimiz birisi var. Kedilerimizin asılmasından sonra bu olayın gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Arkadaşımı her zaman destekliyorum. Bu tehditleri yapan, kedilerin ölümüne sebep olan kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok
Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok
Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok
Daha önce besledikleri kedileri asılan genç kadın ve arkadaşına üçüncü şok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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