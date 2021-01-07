Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)
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Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)

07.01.2021 00:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:06
Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 6 kez orman yangının çıktığı bölgedeki yangın, İlçe Orman Şefliği'ne bağlı ekiplerin karadan yapıtığı müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 6 kez orman yangının çıktığı bölgedeki yangın, İlçe Orman Şefliği'ne bağlı ekiplerin karadan yapıtığı müdahale ile kontrol altına alındı. 15 personel, 3 arazöz ile müdahale edilen ve köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği ise günün ışıması ile belirleneceği öğrenildi. 


Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)
Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)
Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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