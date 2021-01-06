Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını
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Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını

06.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:37
Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde, daha önce 6 kez orman yangının çıktığı bölgede yine yangın çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, daha önce 6 kez orman yangının çıktığı bölgede yine yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için alevlere müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi İbooğlu mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Şefliği'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, aynı bölgede 2020 yılında 6 kez daha yangın meydana geldi.


Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını
Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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