Daha mutlu bir İzmir için fikir maratonu

07.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha mutlu bir kent yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, Açık İnovasyon Derneği işbirliğiyle 11-12 Ocak'ta "Mutlu bir kent için birlikte düşünmeye ve tasarlamaya var mısın?" sloganıyla "Hack4Mobility İdeathon İzmir" adlı bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, Kültürpark 1-B Holü'nde yapılacak. Katılımcıların Alsancak bölgesini Yavaş Şehir/Metropol yaklaşımıyla yeniden düşünmeleri, tasarlamaları ve ifade etmeleri bekleniyor.

Hedefler neler?

Etkinlik kapsamında; ulaşımda yeni rotaların yaratılması, trafiğin azaltılması, yaratıcı otopark çözümlerinin bulunması, yaya haklarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının kaliteli yaşam hakkının iyileştirilmesi, atıl alanlarının değerlendirilmesi, çöp sorunun azaltılması, trafik sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, ses-ışık kirliliğinin azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, kentteki mültecilerin ve dezavantajlı yurttaşların hayat kalitesinin iyileştirilmesi, engelli araçlarının şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, paylaşım ve dayanışma ekonomisinin artırılması, tarihsel/kentsel mirasın korunması gibi konularda disiplinlerarası ve bütünsel çözümlerin geliştirmesi hedefleniyor.

Kimler katılabilir?

Tasarım, mimarlık, şehir planlama, sosyal bilimler, yazılım, temel bilimler alanlarından uzman ve öğrencilerin katılabileceği fikir maratonuna bireysel olarak ya da takım halinde katılmak mümkün. Etkinliğe katılmak isteyenlerin şuradaki formu 10 Ocak'a kadar doldurması gerekiyor.

Uzmanlardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci seçilen takım 3D yazıcı ile ödüllendirilecek. İkinci takım 3D mouse, üçüncü takım ise grafik tablet kazanacak.

Kaynak: Bültenler