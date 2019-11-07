Daha Kaliteli ve Yeterli Su İçin Dargıl'a 4 Km Terfi Hattı

07.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:52

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde içme suyu kalitesini arttırmak adına yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla MASKİ ekipleri son olarak Gördes ilçesine bağlı Dargıl Mahallesi'nde terfi hattı döşeme işi gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca döşenen 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde, mahallenin yeni sondajı devreye alınarak vatandaşlara yeterli ve kaliteli su verilmesi sağlandı.

"Mahallemize çok güzel bir hizmet yapıldı"

Dargıl Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, "Mahallemize yepyeni bir hat döşendi. Depomuzun bağlantısını da birkaç gün içerisinde yapacağız. Suyumuza kavuştuğumuz için bütün mahalle halkı olarak çok mutlu ve de memnunuz. Allah Cengiz Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler