"Daha İyisini Yapabiliriz"





Feghouli, "Takım olarak galibiyete inanan bir Galatasaray vardı" dedi.



Cezayirli futbolcu, "Bakıldığı zaman yeni kurulan bir takımız. Yeni bir futbol kültürüne adapte oluyorsunuz ve bu hiç kolay değil. İlk yarıda iyiydik. Evimizde bütün maçları kazandık sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. Performansımızdan memnunuz ama daha iyisini de yapabiliriz" diye konuştu.



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