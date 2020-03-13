Daha iyi çocuk yetiştirmek için Hamilelik Kursu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında hayata geçirilen Hamilelik Okulu 17. dönem mezunlarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında hayata geçirilen Hamilelik Okulu 17. dönem mezunlarını verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 2016 yılında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu'nda 17. dönem sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, Hamilelik Okulu'nu çok önemsediklerini belirterek, "İstiyoruz ki sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamınız olsun. Bu ailelerimizde yetişen evlatlarda, devletini milletini bayrağını seven nesiller olsun. Denizlimiz daha yaşanılabilir bir şehir olsun" diye konuştu.



"Geleceğe daha güzel bir ülke, daha güzel bir şehir bırakalım"



Gelecek kuşaklara daha güzel bir ülke, daha güzel bir şehir bırakma gayrete içinde olduklarını dile Değirmenci, "Hamilelik süreci ve doğumdan sonra çocuk-anne ilişkileri konusunda uzman arkadaşlarımız sizlere gerekli bilgileri verdi. Bunun yanında spor ve egzersiz ihtiyacı kapsamında da pilates eğitimlerimiz devam edecek. İnşallah sağlıcakla çocuklarınıza kavuşun. Onlar da böyle güzel bir ailede, güzel bir şehirde, güzel bir ülkede yaşasınlar. Eğitimlerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." Konuşmanın ardından Hamilelik Okulu'nun 17. dönemini tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA