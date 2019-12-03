03.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:40

TEGV'de Eğitim Etkinlikleri Devam Ediyor:Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın İnsan Hakları, Ayrımcılık, Barış, Çocuk Hakları, Katılım Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet atölyelerinin yanı sıra Ekoloji atölyesinin de yer aldığı"Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" projesinin ikinci dönemi başlıyor. Yeni proje döneminin ilk adımı olan öğretmenlere proje eğitimini verecek eğitmenlerin eğitimi, 30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu çalışmalardan biri olan "Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" projesi için kollarını sıvayan TEGV, öğretmenlere proje eğitimini verecek eğitmenler için 30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan eğitim düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen "Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" projesinin Öğretmen Atölyeleri Eğitmen Eğitimi'ne 45 TEGV eğitmeni katıldı. Eğitmen Eğitiminin ardından, projenin 300 öğretmene ve 900 gönüllüye ulaşması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 15 bin TEGV çocuğu daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanarak ve bunu gerçekleştirmek için de donanımlı hale gelecek.

ABD Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleşen "Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" projesi ile çocukların; toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıkları artacak, bireylerarası ilişki bağları gelişecek, tek bir canlının değil bütün bir ekosistemin korunmasının önemli olduğunun farkına varacaklar ve doğuştan sahip oldukları hakları öğrenecekler. TEGV'li çocuklar atölyelerde alacakları eğitimle; mutlu, sağlıklı ve güvende bir yaşam sürmek için nelere ihtiyaç duydukları üzerine düşünecek, hakların ve isteklerin ayrımı üzerine çalışmalar gerçekleştirecek ve demokratik karar alma yöntemlerini deneyimleyecek.

Eğitmenler gönüllülere ve öğretmenlere, öğretmenler ve gönüllüler de çocuklara daha iyi bir dünyanın kapılarını açacak.

Kaynak: Bültenler