Daha hızlı hizmet için MASKİ'nin araç filosu güçleniyor

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla 2 adet iş makinesi nakliye aracı ve 1 adet kamyoneti araç filosuna dahil etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilen 2 adet iş makinesi nakliye aracı ve 1 adet kamyonet MASKİ'nin araç filosuna dahil oldu. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve yetkili personel ile birlikte araçları inceledi.

"Araç filomuz genişliyor, hizmetlerimiz aksamıyor"

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, vatandaşlardan gelen taleplere daha hızlı ve etkili şekilde cevap verebilmek için 2 adet iş makinesi nakliye aracı ve 1 adet kamyoneti bünyelerine kattıklarını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmek için dairemiz tarafından alınan iş makinesi nakliye araçlarını filomuza dahil ettik. Araç filomuzun genişlemesi ile hizmetlerimiz aksamıyor" dedi.

" Manisa'ya en güzel hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, iş makinesi nakliye araçları ile il genelindeki hizmet noktalarına daha hızlı ulaşım sağlanacağını belirtti. Aydınyer, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç filomuza dahil ettiğimiz 2 yeni nakliye aracı ve 1 adet kamyonet ile il genelindeki hizmetlerimizin daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanabilecek. Bu araçları Manisa halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla daire başkanlıklarımızın hizmetine sunduk. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA