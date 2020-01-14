Daha güzel, daha yeşil Manisa için çalışıyoruz

14.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:37

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, bir yandan kenteyeni yeşil alanlar kazandırırken, bir yandan da mevcut yeşil alanlarınrutin bakımını yapıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler, kış öncesi sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanlarda, sokak, cadde ve bulvarlarda kışlık rutin budama faaliyetlerini hızlandırdı. Budama faaliyetleri ile birlikte ağaçların kent mimarisine uygun büyümeleri, gelişimlerini daha sağlıklı yapabilmeleri ve parkların kış sezonuna daha sağlıklı ve yeşil bir görünümle girmesinin hedeflendiği belirtildi.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Kış dönemi budama ve bakım işlemleri hakkında da bilgiler veren Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, kente yeni yeşil alan ve sosyal donatılar kazandırmak ve mevcut yeşil alanlarımızın bakımları ile birlikte her mevsim güzel bir Manisa için çalışmalarımız devam etmektedir. Manisa'da bulunan, kentimizin en değerli yeşil envanterleri Çınar, Ihlamur, Akasya, Dut, Okaliptus, Çam vb. daha birçok çeşit ağacın hem daha sağlıklı gelişim göstermesi, hem de kentleşme içerisinde bina ve yol güzergahlarında engel teşkil etmeden estetik bir görünüme kavuşması için hassasiyetle budama ve ilaçlama faaliyetlerini yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler