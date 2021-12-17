Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol düzenleme ve dolgu çalışmalarıyla gelecek yıl için asfalt sathi kaplama hazırlıklarına başlayan Turgutlu Belediyesi ekipleri bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandıracak çalışmalara da titizlikle devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından ova yolları başta olmak üzere kent merkezindeki pek çok noktada 2021 yılı içerisinde 350 bin metrekare asfaltlama çalışması yapıldı. Bu yıl için belirlenen hedefin gerçekleştirildiği asfaltlama çalışmalarında gelecek yıl için hazırlıklara ise başlandı. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesi Karadut Sokağın ikinci etabında asfalt hazırlığı için yol düzenlemesi ve dolgu çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

Bir yandan da altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda parke tamiratlarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dalbahçe Mahallesi, Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak, İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak, Atatürk Mahallesi Can Sokakta parke tamiratlarına gün boyu devam etti. Ergenekon Mahallesi İlker, Osman Sümer ve Ethem Kaya Sokaklarında 2000 m2'lik parke taşı döşemesi ise tamamlandı.

"Daha yeşil bir Turgutlu" hedefiyle kent genelinde yeşil alan sayını artıran Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokakta ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yetiştirilen fidanlar Niğbolu Sokakta toprakla buluştu. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından ise aynı noktada çim ekimi yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Daha yeşil bir Turgutlu hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizde yeşil alan kaybetmiyor aksine yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bu amaçla şantiyemizde kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz fidanları da Mustafa Kemal Mahallemizde toprakla buluşturduk. Bu yıl içerisinde başladığımız asfaltlama çalışmalarında belirlemiş olduğumuz hedefe ulaştık. Şimdi ise önümüzdeki yıl devam edeceğimiz asfaltlama çalışmaları için hazırlıklarımıza ivedilikle başladık. Tüm bu çalışmalarla birlikte kentimizin dört bir yanında bozulan yollarımızda parke tamiratlarımıza devam ediyoruz. Yaz kış, gece gündüz demeden Turgutlu'muz için canla başla çalışıyoruz" dedi. - MANİSA