DAHA GÜVENLİ PARKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİK

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi parklarda güvenliğin sağlanması ve kent mobilyalarına verilen zararların önüne geçmek için parklara güvenlik kameraları kuruyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan parklara güvenlik kamerası kurulumuna başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kültür Parkı, Milli Egemenlik Parkı, Akköprü Parkı, Demokrasi Parkı, İstasyon Parkı ve Yaşar Kemal Parklarına güvenlik kamerası kurdu. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu içinde bulunan diğer 10 parka ise gelecek yıl programı dahilin de güvenlik kamerası takılacak. Parklara takılan güvenlik kameraları 7/24 emniyet birimleriyle koordineli olarak izlenecek. Yapılan çalışma ile vatandaşlar ve çocuklar parklarda daha rahat ve güvenli olarak vakit geçirebilecek.

Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz döneminin sona ermesiyle beraber halkın yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı. Kent merkezi ve ilçelerde sorumluluk alanında olan tüm park ve bahçelerde bulunan oyun grupları, kent mobilyaları, kauçuk döşemeler ve yürüyüş yolları ekipler tarafından onarılıp yenileniyor. Bakımsız ve kurak kalan alanlar ise çimlendirilip ağaçlandırılıyor.

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