Daha güvenli alışveriş için Büyükşehir görevde

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı belirli periyotlarla, müşteri hakkını korumak adına tartı denetimlerini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı belirli periyotlarla, müşteri hakkını korumak adına tartı denetimlerini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşların rahatça alışverişini yapması, esnafın en iyi şekilde ürününü sunması, mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, tüketicilerin haklarını korumak noktasında gerçekleştirdiği denetimlerine aralıksız devam ediyor. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Ölçü Ayar Memurluğu ekipleri tarafından Atakum, Çarşamba, Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde kurulan pazar yerlerinden tartıların damgaları başta olmak üzere doğru tartıp tartmadığının denetimi yapıldı.

Ekipler her bir tartının Ölçü Ayar Memurluğu'nca önceden incelendiğini gösteren damganın var olup olmadığını ve tartının doğru tartıp tartmadığını kontrol etti.

Pazarlarda vatandaş mağduriyetini önlemek için denetimlere aralıksız devam eden ekipler, alışverişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda merkez ilçeler başta olmak üzere tüm ilçe pazarlarında düzenli olarak tartı denetimleri yapılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı