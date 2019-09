Daha Güçlü Daha Verimli

08.09.2019 11:54

CARMEDYA - Yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motorlarıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.







Yeni Ford Ranger'da, yaya algılama ve

akıllı hız sınırlama özellikleri yer alıyor. Aktif park

asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler

günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ranger; XLT ve

Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litre

EcoBlue motor seçenekleri, 4×2 ve 4×4 ile manuel şanzıman ve

otomatik şanzıman alternatifleri ile karşımıza çıkıyor.



Ford, en yeni üyesi Ranger Raptor ile

seçeneklerini ikiye çıkarıyor. Ford F150'den ilham alınarak

geliştirilen Ford Ranger Raptor güçlendirilmiş şasi, 213 Hp ve

500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesli

otomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor.

Yeni Ford Ranger, bünyesinde

barındırdığı 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 10

vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24'e

varan yakıt verimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlue

Bi-turbo motor 213 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretebiliyor.



800 mm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı.







Ford Ranger"da kullanılan yeni

2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğini

bir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm

tork üretiyor ve 8,3 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2

emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu

213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 lt/100 km

yakıt tüketiyor ve 228 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.



SYNC3 Araç İçi İletişim ve Eğlence

Sistemi



Yeni Ranger ile birlikte sunulan SYNC 3

bağlanabilirlik çözümleri sürüş esnasında her an bağlı

kalma olanağı sunuyor. Basit sesli komutlar veya 8 inçlik

dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen SYNC 3 iletişim ve

eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile

yolculukları keyfe dönüştürmeyi hedefliyor.



Güvenlik



Yeni Ranger olası çarpışmaları

önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip

Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırma

teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem,

bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitsel

ve görsel olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi

halinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmak

üzere hazırlık yapıyor. Bu da sürücünün hala reaksiyon

göstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek için

otomatik olarak fren yapıyor.



Yeni Ranger ilk kez Ford'un

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken,

Aktif Park Yardımcısı sürücü sadece gaz ve fren pedalını

kontrol ederken direksiyon manevralarını otomatik olarak

gerçekleştirerek aracı paralel park alanlarına park ediyor.

Yeni Ford Ranger'da; XLT donanım

versiyonunda 170 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrack

donanımda 213 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı

donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım

seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik

şanzıman ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemi alternatifleri tercih

edilebiliyor.

Ford F-150 Raptor ilham alınarak

geliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımla

dikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümü

tamamlıyor. Ford F-150 Raptor'dan ilham alınan yeni ön ızgara

yüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğu

tamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecek

şekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampon

tasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor.

Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarından

ve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yan

basamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur ve

kar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.



Yeni Ranger Raptor, çeki demirine

bağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekme

kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanı

bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanını

taşıyabiliyor.



Motor



Yeni Ford Ranger Raptor'da Ranger

Wildtrack modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor

görev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt

devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst

devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek

güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 Hp

güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Farklı zemin koşullarında mümkün

olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl,

Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları

ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor.



Ford'un sesli komut veya sekiz inçlik

dokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriyle

kullanılan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve

Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.

8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadar

zengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.







