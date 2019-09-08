Daha Güçlü Daha Verimli
CARMEDYA – Yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motorlarıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni Ford Ranger’da, yaya algılama ve akıllı hız sınırlama özellikleri yer alıyor. Aktif park asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ranger; XLT ve Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS...The post Daha Güçlü Daha Verimli appeared first on Carmedya.
CARMEDYA - Yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motorlarıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.
Yeni Ford Ranger'da, yaya algılama ve
akıllı hız sınırlama özellikleri yer alıyor. Aktif park
asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler
günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ranger; XLT ve
Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litre
EcoBlue motor seçenekleri, 4×2 ve 4×4 ile manuel şanzıman ve
otomatik şanzıman alternatifleri ile karşımıza çıkıyor.
Ford, en yeni üyesi Ranger Raptor ile
seçeneklerini ikiye çıkarıyor. Ford F150'den ilham alınarak
geliştirilen Ford Ranger Raptor güçlendirilmiş şasi, 213 Hp ve
500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesli
otomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor.
Yeni Ford Ranger, bünyesinde
barındırdığı 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 10
vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24'e
varan yakıt verimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlue
Bi-turbo motor 213 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretebiliyor.
800 mm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı.
Ford Ranger"da kullanılan yeni
2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğini
bir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm
tork üretiyor ve 8,3 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2
emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu
213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 lt/100 km
yakıt tüketiyor ve 228 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.
SYNC3 Araç İçi İletişim ve Eğlence
Sistemi
Yeni Ranger ile birlikte sunulan SYNC 3
bağlanabilirlik çözümleri sürüş esnasında her an bağlı
kalma olanağı sunuyor. Basit sesli komutlar veya 8 inçlik
dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen SYNC 3 iletişim ve
eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile
yolculukları keyfe dönüştürmeyi hedefliyor.
Güvenlik
Yeni Ranger olası çarpışmaları
önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip
Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırma
teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem,
bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitsel
ve görsel olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi
halinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmak
üzere hazırlık yapıyor. Bu da sürücünün hala reaksiyon
göstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek için
otomatik olarak fren yapıyor.
Yeni Ranger ilk kez Ford'un
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken,
Aktif Park Yardımcısı sürücü sadece gaz ve fren pedalını
kontrol ederken direksiyon manevralarını otomatik olarak
gerçekleştirerek aracı paralel park alanlarına park ediyor.
Yeni Ford Ranger'da; XLT donanım
versiyonunda 170 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrack
donanımda 213 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı
donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım
seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik
şanzıman ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemi alternatifleri tercih
edilebiliyor.
Ford F-150 Raptor ilham alınarak
geliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımla
dikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümü
tamamlıyor. Ford F-150 Raptor'dan ilham alınan yeni ön ızgara
yüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğu
tamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecek
şekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampon
tasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor.
Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarından
ve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yan
basamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur ve
kar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.
Yeni Ranger Raptor, çeki demirine
bağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekme
kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanı
bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanını
taşıyabiliyor.
Motor
Yeni Ford Ranger Raptor'da Ranger
Wildtrack modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor
görev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt
devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst
devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek
güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 Hp
güç ve 500 Nm tork üretiyor.
Farklı zemin koşullarında mümkün
olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl,
Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları
ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor.
Ford'un sesli komut veya sekiz inçlik
dokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriyle
kullanılan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve
Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.
8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadar
zengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.
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