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Daha fazlasını hayal edin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tam kahvemi almış, ufak bir keyif planlarken, oturma odasındaki televizyondan gelen ses beni hemen heyecanlandırdı.

Tam kahvemi almış, ufak bir keyif planlarken, oturma odasındaki televizyondan gelen ses beni hemen heyecanlandırdı. Kahvemi kaptığım gibi içeri koştum. Peki, neydi beni bu kadar heyecanlandıran?

Muş'taki görme engelli bir çocuk müzisyenimizin hayalini gerçekleştiren bir GSM şirketinin reklamıydı bu... İletişim teknolojisinin ulaştığı son noktayı kullanarak bir çocuğun hayalini gerçekleştirmişler ama küçük müzisyenimize hitap edememişler. Keşke o reklam betimlenseydi...Hem reklamdaki genç müzisyenimize müthiş bir jest hem de reklamın yaratmak istediği farkındalığa hizmet etmiş olurdu bence.

Geldiğimiz bu noktada, görme engellilerle ilgili teknolojiler çok gelişti. Hemen hemen her şeye yetişiyoruz, pahalı da olsa bir şekilde bu teknolojilere ulaşmayı başarıyoruz. Geçen hafta bahsetmiştim, konserler bile işitme engelliler için işaret diline çevrilebiliyor. Görmeyenler sinemadaki filmleri betimlenmiş olarak sizlerle aynı salonda ve seansta izleyebiliyor. Hatta artık bir uygulama sayesinde altyazıları okuyabiliyoruz.

Bu gelişmeler bende şöyle bir hayale neden oldu: İşitme ve konuşma engelini en aza indirecek bir uygulama... Ağzımızdan çıkan her kelimeyi, cümleyi simultane olarak işaret diline ve aynı şekilde işaret diliyle yapılan her kelimeyi de yazıya, sese çeviriyor. Yani hiçbir aksama, kesinti olmadan akıcı bir şekilde sohbet edebilelim; iletişim konusunda hiçbir engelimiz kalmasın. Bunu doktorda, alışverişte, mahkemede, bakkalda, sinemada, tiyatroda, kısacası her yerde kullanabiliriz.

Dev iletişim firmaları her yıl sosyal projeler için tonlarca para harcıyor ve reklamlarını yapıyorlar. Söylediğim uygulama reklamın ötesine geçen bir devrim yaratır bence. Annesi-babası işitme engelli olan çocuklar büyürken bu dili çok iyi öğreniyorlar. İyi işaret dili bilenler ve sosyal projelere yatırım yapan dev işletmeler bence bir arada çalışırsa bunun üstesinden gelir ve daha bütün bir toplum oluruz. Bence şimdiye kadar üretmemiş olmamız bile kayıp ama hiç de geç sayılmaz. Madem hayallerimiz kadar yaşarız bu dünyada, ben hayal etmekten vazgeçmiyorum...

Kaynak: Hürriyet

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