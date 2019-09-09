"daha fazla özel eğitim öğretmenine ihtiyaç var"

09.09.2019 13:49

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara daha etkili bir eğitim ve dolayısıyla yaşam sunulabilmesi için bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende-Berman, özel eğitim öğretmeninin iyi bir sınıf öğretmeni olmak yanında zengin öğretim yöntemleri ile donanımlı olması gerektiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en çok öğretmen açığının bulunduğu ilk dört programdan biri Özel Eğitim Öğretmenliği. Özel Eğitim Öğretmenliği ile ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende-Berman, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara daha etkili bir eğitim ve dolayısıyla yaşam sunulabilmesi için bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende-Berman, "Özel eğitim alanında üniversiteler çok iyi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların alana yaygınlaştırılmasındaki önemli ayaklarından biri çok iyi yetişmiş özel eğitim öğretmenleri. Özel eğitim öğretmenlerinin araştırma yönü güçlü olması ve alandaki gelişmeleri izleyebilmesi gerekiyor. Bu noktada İngilizceye hakim olmak önemli bir avantaj sağlıyor. İngilizcede yeterlilik öğretmenlere önemli bir bağımsızlık sağlayacak, dolayısıyla özel eğitim literatüründeki araştırmalara ulaşıp bu yenilikçi kazanımlarını eğitim ortamlarına taşıyabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ DONANIMLI OLMALI"

Toplumda özel eğitim öğretmenliğinin zor olduğu düşüncesinin öncelikle değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman gençlere, "Problem çözmeyi, insanlarla, çocuklarla çalışmayı seviyorsanız ve içinizde güçlü bir adalet duygusu varsa bu mesleği çok iyi yapabilirsiniz" dedi.

Özel eğitim öğretmeninin iyi bir sınıf öğretmeni olmak yanında zengin öğretim yöntemleri ile donanımlı olması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel eğitim öğretmeni her çocuğa, onun özgün bir birey olduğunu unutmadan yaklaşabilmelidir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuğa gelişim düzeyine uygun, yaşıtlarıyla aynı eğitim programı çerçevesinde öğrenmesini sağlayacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlayıp uygulayabilmelidir."

EKİP ÇALIŞMASI OLARAK ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim hizmetlerinin bir ekip çalışması olarak yürütüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman, şunları kaydetti:

"Özel eğitim öğretmeninin eğitimin planlanması ve yürütülmesi sürecinde, ebeveyn ve diğer eğitimciler ile etkili iletişim ve güçlü iş birliği kurarak çalışması çok önemlidir. Çocuğun gelişim ve öğreniminin sürekliliğini sağlamak amacıyla, özel eğitim öğretmeni okul içi ve okul dışı aktiviteleri koordine ederek ebeveynlere rehberlik edebilmelidir."

40 ÖĞRENCİ ALINACAK

Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman olarak bu bölümdeki öğretmen açığına yönelik, üniversitelerinde Eğitim Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü açtıklarını ifade ederek, "Bu yıl bölüme 5'i tam, 35'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacağız. İngilizce eğitim vermeye başlayacak Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip mezunlar yetiştirecek. Bölümden mezun olanlar özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA