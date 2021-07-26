Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı

Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Daha evvel farklı vilayetlerde 49 kez intihara teşebbüs eden ve 76 suç kaydı bulunan şahıs, bu sefer Bursa'da çatıya çıktı.

Daha evvel farklı vilayetlerde 49 kez intihara teşebbüs eden ve 76 suç kaydı bulunan şahıs, bu sefer Bursa'da çatıya çıktı.

İntihar edeceği gerekçesiyle bir binaya çıkan bir şahıs heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oldu. Çatının en uç kısmında duran şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Bursa polisinin devreye girmesiyle ikna edilen adam yarım saat sonra çıktığı çatıdan indirildi. Şahsın daha önce de farklı vilayetlerde 49 kez çatılara çıktığı ve 76 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 30 yaşındaki B.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Ali Kamur - Hakan Gönül/İHA)

Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 00:11:41. #1.14#

title