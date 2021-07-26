Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı

Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı Daha evvel farklı vilayetlerde 49 kez intihara teşebbüs eden ve 76 suç kaydı bulunan şahıs, bu sefer Bursa'da çatıya çıktı.