Daha Çok Ülke Filistin'i Tanımalı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistinlilere Yardım için İrtibat Komitesi (AHLC) Olağanüstü Toplantısı'nda, Filistin'in daha fazla ülke tarafından devlet olarak tanınması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Brüksel'deki toplantıda Türkiye'yi temsil eden Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin Oslo Anlaşması'nın imzalanmasının ardından 1993'te Filistin halkına ekonomik destek sağlamak, iki devletli çözüme yönelik müzakere sürecine katkıda bulunmak ve Filistin Devleti'nin ve kurumlarının inşasına yönelik adımları ele almak üzere kurulduğunu hatırlattı.

Yıldız, komitenin toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin 6 Aralık 2017'de Kudüs konusunda aldığı kararın hukuka aykırılığını ve 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözüm sürecine tüm uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Yıldız, "Filistin'in daha fazla ülke tarafından devlet olarak tanınması çağrısında bulundum." dedi.

Filistinliler arasında iç uzlaşının temininin önemine dikkati çektiğini kaydeden Yıldız, "Türkiye, daima Filistin halkının yanındadır." mesajını paylaştığını vurguladı.

Yıldız, temasları kapsamında Belçika Dışişleri Bakan Yardımcısı Dirk Achten ve Avrupa Birliği Dış ilişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile de görüştüğünü, bu çerçevede Türkiye-Belçika ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.