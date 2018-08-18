Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok mücadele edeceğiz." dedi.

Saatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Milletin ekonomik istiklalini, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını belirten Saatcı, "Dün istiklal mücadelemizde tankla, topla, tüfekle dayattıkları Amerikan manda ve himayesini bugün istikbal mücadelemizde bize dolarla, dövizle dayatmaya çalışıyorlar. Biz bugünlere kredi kuruluşları ile değil, helalinden kazandığımız bereketli kuruşlarımızla geldik. Bu oyunun en büyük panzehri üretimdir. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Diri olursak, iri olursak, bir olursak biz bu oyunu bozarız." ifadelerini kullandı.

Yeniden büyük Türkiye'nin inşasında şeker fabrikalarının görevini yine yerine getireceğini dile getiren Saatcı, ekonomik hayatın da sosyal hayat gibi canlı yapıya karşılık geldiğini anlattı.

Amasya Şeker Fabrikası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin yanında olduklarına işaret eden Saatcı, şunları kaydetti:

"Amasya Şeker olarak daha çok üretip, ekonomiye daha çok katkı sunmaya, devletin ve milletin yanında yer almaya söz verdik. Türkiye içine sıkıştırılmaya çalışıldığı 'kur, faiz, enflasyon' sarmalından çok kısa zamanda çıkacaktır. Amasya Şeker Fabrikası 2017 yılına kadar yıllık 60 bin ton şeker üretti. Gayretli çalışmalar ve hükümetin verdiği destekler neticesinde 2018 yılında bu 78 bin tona çıktı. Şeker kotası serbest bırakılırsa 2019 yılında yaklaşık 100 bin ton şeker üretimini hedefliyoruz. "