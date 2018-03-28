Daha Çevre Dostu ve Daha Üretken

Teknoloji geliştikçe her geçen gün daha fazla kalite ve daha fazla performans istiyoruz. Bu da sıklıkla aşırı bir enerji tüketimi ile sonuçlanıyor, gezegenimizin bize sunduğu kaynakların israfı da cabası. Neyse ki, iş monitör seçmeye gelince artık performans ile sürdürülebilirlik arasında bir denge bulan pek çok çözüm var. Böylece tüketiciler hem kendi gereksinimlerini hem de çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan bir monitör bulabiliyorlar. Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, en yeni Philips ekranlarının şirketin çevreye verdiği sözü nasıl gösterdiğini anlatıyor. Sürdürülebilir olmaları için tasarlanan bu monitörler, capcanlı görseller ve üretkenlik odaklı yenilikler sunarken çevresel etkiyi azaltmak için geniş bir yelpazede yer alan yenilikçi özellikler ile donatılmış olarak sunuluyor.

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Çevre dostu bir monitör seçerken göz önünde bulundurulması gereken kilit özelliklerden biri, TCO Edge sertifikası. Bu sertifika, mevcut eko etiketleme programlarını da aşan ürünlere veriliyor. Standart TCO gerekliliklerinin bir adım üstündeki TCO Edge, ürünün en azından %85 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanmasını, enerji verimli olmasını, asgari miktarda tehlikeli malzeme kullanmasını ve kolay geri dönüşümü zorunlu kılıyor. MMD'nin düşük güç tüketimli tüketici monitörlerinin geliştirilmesine dair verdiği sözü EnergyStar 7.0 standardını da karşılıyor ve aralarında kızıl ötesi sinyaller kullanarak monitörün önünde birinin olup olmadığını anlayarak enerji tüketimini otomatik olarak %80'e dek azaltan PowerSensor'ün de bulunduğu akıllı teknoloji ekipmanlarında kullanılıyor. Son olarak da, kullanımı kolay bir biçimde monitörün arkasında bulunan 0 watt tuşu, kullanıcıların monitörünü AC gücünden tamamen koparabilmesini sağlayarak sıfır güç tüketimini sağlıyor ve karbon ayak izini daha da azaltıyor.

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Philips ekranlarının tasarımı, ince bir profil ve hafif malzemeler sayesinde başlı başına çevre dostu. İşte bu yüzden ambalajlama asgari düzeyde tutuldu ve bunların %100'ü geri dönüştürülebilir. RoHS ile uyumlu olmasının yanı sıra, Philips monitörleri insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlamak için EPEAT Gold sertifikasına sahip. EPEAT programı, müşterilerin ABD'de EPA'nın desteklediği 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Gold (Altın) sertifikasyonu kullanılan plastiğin en az %30'unun tüketici sonrası reçine olduğu anlamına gelir ve bu da daha düşük toksik ve tehlikeli malzeme kullanımını garantiler. Ayrıca monitörlerde bromlu alev geciktiriciler ya da polivinil klorür içermeyen kasanın yanı sıra (PVC/BFR içermeyen), cıva içermeyen bir de LED arka aydınlatmalı ekran bulunmaktadır.

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MMD, tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında basit tercihler yapmalarına ve ürünün yaşam döngüsü boyunca yapacağı etki konusunda yardımcı olmak istemektedir. Philips monitörlerinin çevresel sürdürülebilirliği sayesinde, bu seçim artık hiç olmadığı kadar kolay. Performans ile çevreye özenin mükemmel birleşimi olan P7 Serisi'nden, PowerSensor özelliğine sahip 4K UHD 10 bitlik ekran, yeni Philips 272P7VPTKEB, canlı görüntüler ve verimli bir performans sunuyor. Çevre dostu üretkenlik için değerli müttefikler olan B7 Serisi ekranları, her iş ihtiyacı için tam bir çözüm portföyü sağlıyor. Bu ürün grubunda %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ve PVC/BFR içermeyen kasası ile tam renkler ve geniş görüntüleme açıları için IPS teknolojisi sayesinde muhteşem bir performans sunan, 24 inçlik 16: 10 WUXGA PowerSensor ekranları Philips 240B7 da bulunuyor. 22 inçten 24 ince uzanan bir yelpazede yer alan Philips 221B7 ve 241B7 Full HD PowerSensor ekranları, eko verimli tasarımı, %100 geri dönüştürülebilir ambalajı ve etkileyici enerji verimliliğini bir araya getirerek SmartConnect gibi konektiviteyi artıran inovasyonlar ve LowBlue Modu ve Flicker-Free teknolojisi gibi rahat üretkenlik özelliklerini kullanıyor. Daha yüksek çözünürlük arayanlar için ise Philips 272B7 ve 242B7 ekranları, QHD çözünürlük ve çeşitli giriş/çıkış sinyallerine sahip 24 ve 27 inçlik paneller ile donatıldı. Üstelik SmartErgoBase sayesinde ergonomiden ve açılır kapanır webcamler ile donatılmış çözümler sayesinde gizlilikten ödün vermeden.

Philips monitörleri hakkında daha fazla bilgi için: www.philips.com/monitors