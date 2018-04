Daha Çekici Ford Ranger Wildtrak Arayanlara

CARMEDYA.COM- Ford Ranger, gerek tasarımı gerekse performansı ile dikkat çeken araçlar arasında olmuştur. Marka bu aracı daha çekici hale getirmek için Raptor modelini anımsatan Wildtrak X modelini ortaya çıkardı. Önceki Black Edition ile başarılı satış adedi yakalayan Ford, Wildtrak X ile aynı başarılıyı devam ettirmek istiyor.

Çekici detaylar



Araçtaki spesifik detaylar; Dearborn ızgara, spor barlar, tavan rayları, yan basamakları ve alaşım jantlar olarak sıralanıyor. Bu detaylar ile otomobil bir hayli dikkat çekici görünüyor.

Performans aynı



Ford Ranger Wildtrak X, sadece 3.2 litrelik dizel motor ile geliyor. Bu motoru Wildtrak modelinden kolay şekilde hatırlıyoruz. 200 HP güç üreten bu motor 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Ayrıca araçta dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunuluyor.

