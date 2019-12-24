Daha 23 Yaşında İlk Seminerini Verdi!
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Daha 23 Yaşında İlk Seminerini Verdi!

Katıldığı bir etkinlikte öğrencilerle tanışan İsmail Gökgez'e birkaç gün sonra bir teklif geldi.

24.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:28
Daha 23 Yaşında İlk Seminerini Verdi!

"Okulumuza davet etsek gelir misiniz?" sorusuna olumlu cevap veren Gökgez, Salı günü 'deki Tuncay Azaphan Gazetecilik bölümü öğrencileriyle buluştu. Genç gazeteci, "Sektöre Dair Konuşmalar" başlığı adı altında düzenlenen seminer başlamadan önce meslek öğretmenleri ve öğrencileriyle yemek yedi. Öğrencilerin de sektörle alakalı birçok soru sormasıyla seminer, adeta bir sohbet havasında geçti. Düşüncelerini ifade eden Gökgez: "Hayatımda ilk defa böyle bir teklif aldım. En başta kabul edip etmemek konusunda kararsız kaldım. Lakin 4 senedir sektörün içerisindeyim. Herkesin anlatacak bir şeyleri vardır mottosuyla kabul ettim. İyi ki etmişim. Benden birkaç yaş küçük kardeşlerimle buluşmak, paha biçilmez bir değerdi. Hepsi pırıl pırıl çalışkan kardeşlerimiz. Seminerlere hep izleyici olarak katılırdım. Şimdi ise bir konuşmacı olarak yer aldım" dedi. Genç gazeteci, daha 23 yaşında ilk seminerini vermiş oldu.

1 saat süren seminer oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Seminer sonunda Gökgez'e teşekkür belgesi ve çiçek buketi hediye edildi.

Kaynak: Bültenler
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