DAH YURT BÜLTENİ-12 Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (2)SELE KAPILAN KADIN KURTARILDIBursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı.

Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (2)

SELE KAPILAN KADIN KURTARILDI

Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı bölgede, sel sularının çamaşır makinesi, motosiklet ve çöp kutularını da sürüklediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sele kapılan kadın-Selin götürdüğü eşyalar

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis, Hatay'da toprağa verildi

ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), Hatay'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğa uğurlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kanser teşhisi koyulan, 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Deliağa için burada düzenlenen törene Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından polis memuru Mehmet Deliağa'nın cenazesi, dün toprağa verilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine getirildi. Deliağa için Antakya Mezarlığı'nda bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazede İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile Deliağa ailesi ve yakınları yer aldı.Mehmet Deliağa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA