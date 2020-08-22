Dağyenice Ultra Maratonu büyük heyecana sahne oldu Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu, 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu, 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 4 ana kategoride kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlar sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl ilk kez Dağyenice'de düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Dağyenice Göleti'nde sabah saatlerinde başlayan yarışlar 4 ana kategoride düzenlendi. 6 kilometrelik Göl, 13 kilometrelik Ateş, 32 kilometrelik Su ve 59 kilometrelik Toprak parkurlarında 500'ü aşkın sporcu ter döktü.

ÖDÜLLERİ BAŞKAN ERDEM VERDİGün boyu süren yarışlar yine gölet etrafında sona erdi. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, organizasyonda emeği geçenleri ve dereceye giren sporcuları kutladı. Dağyenice Göleti'nin Mysia Yolları rotası üzerinde güzel bir bölge olduğunu vurgulayan başkan Turgay Erdem, doğal güzelliğin bozulmaması için hassas davrandıklarını belirtti. Sıcak havaya rağmen maratona katılan bütün sporcuları kutlayan başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin her zaman spora destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA