Dağyenice turizme kazandırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

Dağyenice turizme kazandırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

Kaynak: Dunya.com

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