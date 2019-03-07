Dağtekin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, 17 yıllık AK Parti'nin iktidar yolculuğunda kadınların hep ön saflarda yer aldığını, 31 Mart seçimlerinin öznesinde de yine kadınların olacağını vurguladı.

Kadınların annelik gibi ulvi bir görevle omuzlarında ağır bir sorumluluğu yerine getirdiğini aktaran Başkan Mehmet Dağtekin, herkesin eşine sahip çıkarak merhamet nazarıyla bakması gerektiğini söyledi.

Mesajında kadına şiddet olaylarını ve AK Parti hükümetinin eylem planlarına da değinen Başkan Dağtekin, "Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Ülkemizde zaman zaman gündeme gelen kadına şiddet olayları hepimizi derinden sarsmanın yanı sıra bazı çevrelerce bu tür konuların yüce dinimizle ilişkilendirmesi ise bizleri bir o kadar üzmektedir.Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak kadına yönelik şiddetin dinimizle ilişkilendirmesi kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Peygamber Efendimizin (SAV), 'Allah sizden, kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister, çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir.' 'Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız' gibi Hadis-i Şerifler hem siyasal hayatımızın hem de sosyal yaşantımızın tatbikinde her zaman yol gösterici olmuştur. Bizler AK Parti olarak kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak gördük ve adımlarımızı da ona göre attık. Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için AK Parti olarak 2017'de yeni eylem planlarını hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu bu konular acil eylem planları kapsamında ivedilikle uygulamaya konularak ilk etapta 81 ilimizin tamamında şiddeti önleme merkezleri ve kadın konukevleri faaliyete geçmiştir. İktidarımız tarafından hazırlanan bu eylem planlarını hassasiyetle uyguluyoruz. Bunların yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki etkinliklerinin artırılması hususunda da yasal düzenlemeler yapılması bir başka önemli faktör olarak göze çarpıyor. Kısacası kadına şiddet konusunda sonuna kadar mücadele etmeye de kararlıyız. Şu konuyu da özellikle belirtmek istiyorum; 17 yıllık AK Parti iktidarımız dönemi boyunca kadını gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşturan tek partiyiz. Hatırlanacağı gibi 28 Şubat sürecinin en karanlık dönemlerinde lümpen dediğimiz zerzevat takımı üniversitelerde ikna odaları kurarak başörtülerini çıkarmaları için baskıcı bir politika izlemişlerdi. Hamdolsun AK Parti iktidarıyla birlikte bu zulümler son bulmuştur" dedi.

Başkan Dağtekin, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA