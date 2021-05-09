Dağtekin, Anneler Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Gününü kutladı.

Ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegane varlık olmanın ve yanı sıra insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Başkan Dağtekin, "Bizler yılın her gününü Anneler Günü olarak bile kutlasak yine de haklarını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği gibi annenin ayağının altı öpülür. Zira bir annenin ayaklarının altı tüm müminlerin avuçlarına bırakılmış birer cennet anahtarıdır. Annelik, eşi ve benzeri bulunmayan bir makam ve aynı zamanda sevginin, sadakatin ve bağlılığın bir nişanesidir. Dinimizde yüce Allah'ın hakkından sonra gelen en büyük hak, anne baba hakkıdır. Anne, bizleri sadece dünyaya getiren varlık değildir. Anne sevgi demektir, şefkat demektir. Anne, yurt demektir, vatan demektir. En önemlisi de anne, hayatı bizzat öğrendiğimiz okul demektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin ve tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı