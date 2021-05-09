Dağtekin, Anneler Gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağtekin, Anneler Gününü kutladı

Dağtekin, Anneler Gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Gününü kutladı.

Ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegane varlık olmanın ve yanı sıra insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Başkan Dağtekin, "Bizler yılın her gününü Anneler Günü olarak bile kutlasak yine de haklarını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği gibi annenin ayağının altı öpülür. Zira bir annenin ayaklarının altı tüm müminlerin avuçlarına bırakılmış birer cennet anahtarıdır. Annelik, eşi ve benzeri bulunmayan bir makam ve aynı zamanda sevginin, sadakatin ve bağlılığın bir nişanesidir. Dinimizde yüce Allah'ın hakkından sonra gelen en büyük hak, anne baba hakkıdır. Anne, bizleri sadece dünyaya getiren varlık değildir. Anne sevgi demektir, şefkat demektir. Anne, yurt demektir, vatan demektir. En önemlisi de anne, hayatı bizzat öğrendiğimiz okul demektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin ve tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seren Serengil Chloe Loughnan Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dağtekin, Anneler Gününü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:59:38. #1.16#

title