Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim

İstanbul (Hürriyet) - ? Rap filmi "Kovala"nın çıkış öyküsünü anlatır mısın?

Emrah Güzelkokar'ın aklına böyle bir fikir gelmiş. Yurtdışında da rap'le ilgili çok güzel filmler var. Sonra arayışa girmişler ve rap'çilerle görüşmüşler. Bana teklif geldi. Senaryoyu anlattılar. Yaşadığım şeylere çok benziyordu. Ben dedim ki bu projenin üstesinden gelirim. Yıllardır içimde ukdeydi oyunculuk yapabilmek.

? Filmin başrolünde yer alıyorsun. Başrole seni seçmelerinin nedeni neydi sence?

Hayatımla senaryo bağdaşıyordu. Bir de rap'çilerde biraz dikbaşlılık, başına buyrukluk vardır. Ben iş yapılabilir, daha disiplinli, ayak uyduran biriyim. Daha önce de çok ciddi işler yaptım. Saatinde her yerde olurum. Bunlar etken oldu bence.

? Rap'çilerde bu dikbaşlılığın nedeni nedir?

Yaptıkları işe saygı ve sevgileri çok fazla. Yaşam tarzı, sokak kültürü, eğlenceye düşkünlük, biraz rahatlık olduğu için bizde genel olarak profil çok disiplinli değil. Ben disiplinliyim, iş varsa yaparım. Herkes çok iyi çalıştı ve ortaya güzel bir film çıktı.

FİLM ÇEKMEK KLİP SETİNE BENZEMİYOR

? Film neyi anlatıyor? İzleyiciler ne hissedecek filmde?

Sevdiğin bir şeye inanarak yaparsan her şeyi göze alabilirsin. Riske girebilirsin. Bu bir motivasyon filmi benim için. Hayat filmi de diyebiliriz. Sadece bir rap'çinin hayatı yok, işinden memnun olmayan bir reklamcının da hayatı var filmde. Bir başarı hikayesi-motivasyon filmi.

? Nasıl geçti çekimler?

Çok yorucuydu ama çok keyifli ve güzel geçti. Klip setlerine falan benzemiyor. Film seti çok başka. Uzun süre çekimler yaptık, 24 saat durmadan çalıştığımız oldu. Ben liseyi bıraktım ve okul hayatım orada bitti. Hep üniversite ortamını yaşamak istemiştim. Film setinde bunu yaşadım. Herkes çok sıcakkanlıydı, birbirine yardımcı oluyordu. Zaman su gibi geçti. Bittiğinde çok üzüldüm.

? Ozan Akbaba ile kamera önünde olmak nasıldı?

Filmde çekimler boyunca oyunculukla ilgili bana çok şeyler kattı. İlk okuma provası yaptığımız zaman herkese döndüm; Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba'ya dedim ki, "Evet ben rap'çiyim. Normal hayatımda asi bir adam olabilirim ama ben bu işi çok iyi yapmak istiyorum. Yanlış bir şey yaptığım zaman benim kafama vurun. 'Dağra bunu böyle böyle yap' deyin ben o yoldan giderim" dedim. Hepsi de çok yardımcı oldu ve sete hızlı alıştım.

KENDİMİ HEP SORGULARIM

? Filmden sonra kendi hayatını sorguladın mı peki?

Ben kendimi her gün sorgulayıp değiştiren bir insanım zaten. Sadece ben normalde her şeye evet diyen biri değilim. Gelen projeleri "benim bir yolum var, ben rap'çiyim" diyerek reddediyordum. Artık diyorum ki, "Çok keyifliymiş. Her şey ile ilgilenebilirim. Rap'çi olabilirim, oyuncu olabilirim, yarın öbür gün başka bir şey olabilirim." Benim ufkumu genişletti.

? Kuşadası'nda yaşıyorsun. Peki zor olmuyor mu oradan müzik, projeler yapmak?

Her şey dijital ortamda ilerlediği için sıkıntı olmuyor. Yine her şekilde İstanbul'a gidip gelmek gerekiyor. Ama İstanbul'a kendimi bağlayıp ona kendimi kullandırmıyorum. Gelip İstanbul'un nimetlerinden faydalanıp geri kaçıyorum ve Kuşadası'nda huzurlu bir hayatım var. Deniz, doğa istediğim zaman stresten uzaklaşıp kafamı dinliyorum. Çok mutluyum, huzurlu ve stressiz olunca stüdyoda daha başarılı olabiliyorsun, daha iyi üretebiliyorum.

? Yeni bir rap çalışmanız var mı?

Yeni single var ama daha çıkış tarihi belirlemedik. Sonrasında da bir albüm hazırlıyorum. "OKSMNR1" ilk albümdü, şimdiki "OKSMRN2" olacak. İnşallah o da iki ay sonra çıkacak. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkıp tüme varım yapıyorum.

BİZ Rap'ÇİLER KOLAY EVRİM GEÇİRİYORUZ

? Rap'i gelecekte nerede görüyorsun?

Gelecekte de rap her yerde. Bugün nasılsa yine öyle olacak. Belki rap değil ama rap'çiler her yerde olacak. Yani biz kolay evrim geçiren sanatçı gurubuyuz. Müzik nereye giderse biz oraya gidiyoruz. Müziğimizin içinde her şey olabilir. Türk sanat müziği de bizim müziğin içinde olabilir, Batı müziği de. Rap her şeyin karması zaten.

? Rap'te bazen düşüşler olabiliyor, tartışmalar oluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Biz bazen birbirimizi yiyoruz. O sırada sanat kaygısını bir kenara bırakıp tamamıyla ego kaygısıyla hareket ediyoruz maalesef. ve o bizi bitiriyor. Dönem dönem sürekli bu böyle oldu. Birleşemedik, barışamadık. Kavgalar, küslükler hiçbir zaman bitmedi. Dolayısıyla çöküş yaşandığı zamanlar oldu. Birbirimize destek olamadık. Ama destek olduğumuz sürece bize bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hepimiz kendimizi çok üstün görüyoruz. Bazen ve bunun yarattığı sorunlar oluyor, birleşemiyoruz. Bu gerçi bütün sanatçılarda var galiba ama bizimkiler biraz sert geçiyor.

Afişi dikkat çekti

"Hayatı rap ile kovalayanların hikayesi" mottosuyla yola çıkan "Kovala" filmi 17 Eylül Cuma günü Exxen adlı dijital platformda yayınlandı. Türkiye'nin ilk rap filmi olan "Kovala"nın afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği filmde başrolleri ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral paylaşıyor.

