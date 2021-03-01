Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, Türkiye'de tedavi edilecek
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Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, Türkiye'de tedavi edilecek

01.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:41
Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, Türkiye'de tedavi edilecek

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 10 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

"Yaşat Fonu" daha önce de 13 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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