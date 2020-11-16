Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti

16.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:37
Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti. Mnatsakanyan'ın istifasını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Zohrab Mnatsakanyan, Mayıs 2018'den bu yana dışişleri bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Ermenistan'da hükümet, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalara son veren anlaşmayı geçen hafta kabul ettiği için baskı altında.

Protestocular günlerdir düzenledikleri gösterilerle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor.

Öfkeli göstericiler geçen hafta parlamentoyu da basmış, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'ı darp etmişlerdi.

Nikol Paşinyan ise bugün sükunet çağrısı yaptı.

Paşinyan, hükümetinin göstericilere karşı dikkatli davranacağını ancak muhalefetten de "şiddet olaylarını desteklemediğini" açıklamasını istediğini söyledi.





Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Dağlık Karabağ'daki dengeler değişmişti.

Anlaşma, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği 3 bölgeden çekilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre Ermenistan, Ağdam bölgesi ile Kazah bölgesinde Azerbaycan'a ait olan toprakları 20 Kasım'a, Laçin bölgesini de 1 Aralık'a kadar geri verecek.

Rusya da anlaşmayla Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez Dağlık Karabağ'a askeri göndermişti.

Anlaşmaya göre 1960 silahlı Rus askeri Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşı karşıya oldukları cephe bölgelerini ve Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu kontrol edecek. Ayrıca Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak ve Rus barış gücü anlaşmaya uyulmasını denetleyecek.

Azerbaycan'a Türk askerinin gönderilmesi konusunda 1 yıl süreyle yetki istemi içeren Cumhurbşakanlığı Tezkeresi de TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Tezkere'nin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Varılan mutabakata göre ateşkese uyulup uyulmayacağının denetlenmesi amacıyla Azerbaycan topraklarında bir "ortak merkez oluşturulacağı" belirtilen tezkerede, Bakü yönetiminin talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

BBC

İlgili Haberler

Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?
Dağlık Karabağ: Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Timur Selçuk Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Rusya Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:00:54. #1.14#
title