Dağlık Karabağ?dan kaçış başladı Durumumuz çok kötü
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Dağlık Karabağ?dan kaçış başladı Durumumuz çok kötü

02.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:57
Dağlık Karabağ?dan kaçış başladı Durumumuz çok kötü

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, 'Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü' ifadelerini kullandı.Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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