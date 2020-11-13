Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi

? Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi.

Dağlık Karabağ 'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için imzalanan ortak bildirinin ardından Rus barış gücüne bağlı askerler bölgede ilk nöbetine başladı. Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi. Devriye atan Rus barış gücü askerleri anlaşma gereği bölgeyi boşaltan Ermenistan vatandaşlarının geçişlerini de denetlediği gözlemleniyor.

DAĞLIK KARABAĞ HATTI VE LAÇİN KORİDORUNDA DEVRİYE

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda 16 gözlem noktası kurulacağını ifade etmişti. Öte yandan, anlaşmada Rusya'nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülmüştü.

- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı