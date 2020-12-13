Dağlık Karabağ'da taraflar birbirini ateşkesi ihlâlle suçladı

Azerbaycan ve Ermenistan, karşılıklı olarak Dağlık Karabağ'da 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlâl edildiğini duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan, karşılıklı olarak Dağlık Karabağ'da 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısında dört askerinin öldüğü açıklaması yaparken Ermenistan, karşı tarafın saldırısında altı askerinin yaralandığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında yaşanan çatışmalarla ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Dağlık Karabağ bölgesinin sınır hattındaki "Hadrut'ta bulunan Azeri ordu birliklerine yönelik saldırı oldu. Saldırıda dört Azeri askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı."

Ermenistan'dan yapılan açıklamada ise bunun "Azerbaycan ordusunun bir saldırısı olduğu ve altı Ermeni askerinin yaralandığı" belirtildi. Ermenistan açıklamasında iddia edilen saldırının ne zaman yapıldığına dair detaylar ise yer almadı.

Hadrut, çatışmalar öncesi Ermenistan'ın kontrolündeydi. 9 Kasım'daki ateşkes anlaşması sonrası Ermeni askerleri geri çekilmiş ve Azeri ordusu bölgeye yerleşmişti.

Hadrut yakınlarındaki sınır hattının devamında, Dağlık Karabağ bölgesinde ise Rus askerlerinin barış gücü olarak görev yapması, tek taraflı ilan edilen Ermeni yönetiminin askerlerinin silah bırakması öngörülüyor.

Ermenistan, Azerbaycan'ın bu bölgeye giriş yapmaya çalıştığını savunuyor. Azerbaycan ise Ermenistan'ın bölgeden çekilmediğini, silah bırakmadığını ve Azeri ordusuna bölgeye yerleştiği 8 Aralık'tan bu yana saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Rus barış gücü askerleri, çatışmanın ardından bölgeye konuşlandı. Rus barış gücü, tek bir ateşkes ihlali dışında geniş çaplı bir çatışma yaşanmadığını açıkladı.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar boyunca üç kez geçici ateşkes ilanı yapılmış, her seferinde taraflar karşılıklı olarak birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Ancak 9 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda imzalanan anlaşma sonrası Hadrut'ta yaşanan çatışmalar, kamuoyuna duyurulan ilk ihlal oldu.