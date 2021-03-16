Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı
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Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı

16.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:55
Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Ağdam Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ağdam'ın işgalden kurtarılan Yusifcanlı köyünde mayın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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