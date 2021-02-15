Dağlık Karabağ'da keskin nişancı kurşunuyla yaralanan Azerbaycanlı gazi Bursa'da şifa arıyor

Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ'da, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda, keskin nişancı tarafından vurulan gönüllü Azerbaycan askeri Valeh İsayev'in tedavisine Bursa'da devam ediliyor.

Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ'da, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda, keskin nişancı tarafından vurulan gönüllü Azerbaycan askeri Valeh İsayev'in tedavisine Bursa'da devam ediliyor.

Gence Devlet Üniversitesi Tarih-Coğrafya Bölümü öğrencisi olan ve kendi isteğiyle Azerbaycan Ordusuna katılan 22 yaşındaki İsayev, geçen yıl 20 Ekim'de Ermenistan güçlerinin düzenlediği saldırılarda keskin nişancının hedefi oldu.

Merminin boynuna isabet etmesi sonucu vücudunun büyük bölümü felç olan İsayev, uzun süre Azerbaycan'da tedavi gördükten sonra ülkesinde yaralı askerlere ve şehit ailelerine destek olmak için kurulan YAŞAT Fonu aracılığıyla Türkiye'ye geldi. İsayev, Bursa'da fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, AA muhabirine, gazi Valeh İsayev'in fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatmaktan onur duyduklarını söyledi.

Savaşta meydana gelen yaralanmaların zorluğuna dikkati çeken Küçükçakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeş ülkenin evladı bizim de canımız, kardeşimiz. Canını ortaya koyan, cephede savaşan Valeh'i en kısa zamanda, en sağlıklı şekilde evine göndermek en büyük temennimiz. Ülkemizde son dönemde hem robotik rehabilitasyon yaklaşımındaki teknolojik yatırımlar hem de fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeler farklı coğrafyalardan hastaların talebini artırdı. Bu yönde sağlık turizminde aktif hale gelmemizi sağladı. Biz, Romatem olarak Mehmetçik'e ve farklı ülkelerden gazilere rehabilitasyon anlamında destek olmaya yıllardır devam ediyoruz. Şimdi de sıra kardeş ülke Azerbaycan'ın gazisinde. Bu yüzden elimizdeki tüm imkanları en üst seviyede tedavi kapsamında hastamıza uygulayarak maksimum bağımsızlık seviyesini kazandırıp, yaşamını idame ettirmesini sağlamak en büyük hedefimiz."

"Güçsüzlüğünü en aza indirme ve ayağa kaldırma sürecini başlattık"

Küçükçakır, merminin isabet etmesi sonucu Valeh'in beyin ve omuriliğinde hasar oluştuğunu anlattı.

Azerbaycan'daki tıbbi müdahale sonrasında gazide kol ve bacaklarda güçsüzlük, oturamama, yürüyememe sorunlarının ortaya çıktığını aktaran Küçükçakır, "Bu devrede yapılan gerekli muayeneler ve tetkikler sonucu güçsüzlüğünü en aza indirme ve ayağa kaldırma sürecini başlattık." dedi.

Gazi Valeh İsayev'e uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemine değinen Küçükçakır, şunları kaydetti:

"Program içinde özellikle hastamıza bire bir uygulayacağımız fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri ve yine aynı şekilde robotik yaklaşımlar oldukça önem kazanacak. Robotik rehabilitasyonda hastamızı öncelikle oturma dengesinin iyileşmesi, daha sonra ayakta dik durur pozisyona getirme amaçlı kullanacağımız 'Erigo' robotundan, 'Lokomat' dediğimiz yürüme robotlarından ve sonraki aşamalarda da pek çok farklı robottan faydalanacağız. Ek olarak havuz içi yapacağımız egzersizlerin önemli bir rolü var. Tüm bu kapsamlı rehabilitasyon süreci sonrasında hastamızı günlük yaşam aktivitelerinde aktif hale getirmek en büyük hedefimiz."

"Ailesinden habersiz gönüllü olarak orduya katıldı"

Gazinin ağabeyi Şemsi İsayev de kardeşinin sadece ellerini hareket ettirebildiği bilgisini verdi.

"Kardeşim Bursa'ya yatarak geldi ama inşallah buradan yürüyerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullanan İsayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde kurulan YAŞAT Fonu aracılığıyla tedavinin Türkiye'de sürdüğünü belirtti.

İsayev, "Kardeşimin buraya gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Kardeşim okumayı değil de vatan uğruna savaşmayı seçti. Ailesinden habersiz gönüllü olarak orduya katıldı. Vatan sağ olsun, kardeşimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca