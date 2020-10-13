Dağlık Karabağ'da Azerbaycan - Ermenistan çatışması: Cephenin gerisindeki siviller
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BBC

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan - Ermenistan çatışması: Cephenin gerisindeki siviller

13.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:31
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan - Ermenistan çatışması: Cephenin gerisindeki siviller

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkese rağmen bombardıman haberleri geliyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkese rağmen bombardıman haberleri geliyor. Haftasonu Azerbaycan, Ermenistan'ı Gence'de sivilleri balistik füzeyle vurmakla suçladı. Bakü, Erivan'ın savaş suçu işlediğini söylüyor.

Ermenistan ise Azerbaycan'ı Hankendi'de kiliseyi hedef almakla suçladı.

Karşılıklı suçlamalarla ateşkes kırılgan bir çizgide ilerlerken kriz iki tarafta da en çok cephenin gerisindeki sivilleri etkiliyor.

BBC muhabirlerinin Gence ve Hankendi'den geçtiği özel görüntüleri sunuyoruz.

BBC
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