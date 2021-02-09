Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 14 Azerbaycanlı öldü

Dağlık Karabağ'da savaşın bittiği günden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 14 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi.

Dağlık Karabağ'da savaşın bittiği günden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 14 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 5'i asker 9'u sivil 14 Azerbaycanlı, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı dönemde 52 asker ile 8 sivil, mayın patlaması nedeniyle yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere, mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov