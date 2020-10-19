Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi
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Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi

19.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:57
Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da köylerden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da köylerden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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