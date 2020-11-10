Dağlık Karabağ: Çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı, Ermenistan'da protestolar başladı

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlanmasına dair kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel saatle Salı 01.00'de Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ savaşını sonlandırma anlaşması imzaladığını" duyurdu.

Paşinyan bu kararı vermenin kolay olmadığını söyledi ve "Bu anlaşma halkımız için inanılmaz derecede acı verici" dedi.

Karar Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında büyük protestolara yol açtı.

Göstericiler devlet binalarına saldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Dağlık Karabağ'daki krizin uzun vadeli ve kapsamlı bir çözümü için" ilk adımın atıldığını söyledi.

Reuters, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de bir anlaşma imzaladıklarına dair açıklamasını aktardı.

Aliyev Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı yerler ile Ermenistan arasında koridor açılması karşılığında Nahçivan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacağını söyledi.

Aliyev bunun "Ermenistan'ın kapitülasyonu" olduğunu söylerken Paşinyan ise "Bu bir zafer değil ama bir yenilgi de değil" dedi.

Bugün BBC'ye konuşan İlham Aliyev de "Ermenistan işgal altında tuttuğu üç bölgeden çekilirse savaşı durdururuz" demişti.

Anlaşma metni henüz yayınlanmadı fakat BBC'nin edindiği bilgilere göre Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek.

Dağlık Karabağ içinde ise iki tarafın kontrol ettiği kentler kendi kontrollerinde kalacak.

Bölgeye bir Rus barış gücü konuşlanacak.

Esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

1994'ten bu yana zaman zaman yürütülen müzakerelerde Azerbaycan'ın önceliği Ermenistan ordusunun bulunduğu ve yerleşimin yok denecek kadar az olduğu, yaklaşık 7 bin kilometrekarelik 7 bölgeden çekilmesi oldu.

Tarafların imzaya en yakın olduğu 2007'deki Madrid Prensipleri de Ermenistan'ın bu bölgelerden çekilmesi, Dağlık Karabağ'a ara statü verilmesini ve nihai kararın sonraki süreçte verilmesini kapsıyordu.

Ermenistan'ın nihai aşamada topraklarına katmak istediği Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Kelbecer ve Laçin bölgelerinden ise koridor açılacaktı. Ancak Erivan yönetimi, Bakü koridor sözü verse de Kelbecer ve Laçin'den çekilmeyi reddetti. Azerbaycan da Dağlık Karabağ'ın durumunun belirsiz bırakılmasını kabul etmedi. Anlaşma sağlanamadı.

Azerbaycan ordusu, bu kez dört bölgede (Zengilan, Kubatlı, Cebrayil ve Fuzuli) hakimiyet kurduğunu açıklamıştu.

Laçin'de çatışmalar devam ederken Ağdam ve Kelbecer'i de top ateşine tutuyordu.

Şuşa'ya da girdiğini açıklayan Azerbaycan ordusu, böylece Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki bağlantı yolunu kesmişti.

Aliyev bugün BBC'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın "taviz verme şansının gittikçe azaldığını" söylemişti:

"Taviz verme şansları gittikçe azalıyor çünkü biz bu toprakları güç kullanarak zaten geri alıyoruz. Yani zaman kaybediyorlar. Eğer makul davranırlarsa, özerk bir hükümet şekli üzerinde de çalışabiliriz. Buna karşı değiliz."