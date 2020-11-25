Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
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BBC

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi

25.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:26

Dağlık Karabağ'da Eylül sonunda başlayan çatışmaların sona ermesini sağlayan anlaşma kapsamında, Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Kelbecer bölgesine girdiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'da Eylül sonunda başlayan çatışmaların sona ermesini sağlayan anlaşma kapsamında, Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Kelbecer bölgesine girdiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım itibarıyla ordu birliklerinin Kelbecer'e girdiği belirtildi.

Rusya'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Kelbecer'i Azerbaycan'a 15 Kasım'da geri vermesi öngörülüyordu. Ancak bu süre 10 gün uzatılmıştı.

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında yer alan ve uluslararası hukuk tarafından Azerbaycan toprağı kabul edilen Kelbecer, Nisan 1993'te işgal edilmişti.





Kelbecer, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 450 kilometre mesafede bulunuyor.

Azerbaycan hükümeti dağlık ve ormanlık arazilerden oluşan bu bölgeyi turizm merkezlerinden birine çevirmeyi planlıyor.

Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Ermenistan 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bir diğer bölge olan Laçin'i de 1 Aralık'a kadar geri vermesi öngörülüyor.

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
BBC

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