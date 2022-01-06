Dağlık arazide kaçak kazı baskını: 6. yüzyıldan kalma mozaik ele geçirildi

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dağlık arazide kaçak kazı yapanlara suçüstü yapılırken, baskında Roma dönemine ait 6. yüzyıldan kalma mozaik ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının peşine düştü. Ekipler, ilçeye bağlı Gereli mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskında, Roma dönemine ait 6. yüzyıldan kalma mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen mozaik, ekipler tarafından koruma altına alındı. Olay ilgili kaçak kazı yaparken yakalanan M.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet