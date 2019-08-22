Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı

Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı

İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.

22.08.2019 22:00
Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı

İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Foça beldesinde dağlık alanda yürüyüş yapan 6 üniversite öğrencisi yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı.

Grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine yola çıkan 3 AKUT görevlisi gruba ulaştı.

Öğrenciler kayboldukları yerden güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kaynak: AA
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