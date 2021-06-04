Dağlık alanda mahsur kalan kuzu kurtarıldı
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Dağlık alanda mahsur kalan kuzu kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan kuzu kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alandaki sarp arazide mahsur kalan kuzu Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alandaki sarp arazide mahsur kalan kuzu Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afet ve acil durumlarda akla gelen ilk kuruluşlardan biri olan AFAD, sadece insanlara değil tüm canlıların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri Söke'de bu kez mahsur kalan bir kuzunun yardımına koştu. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde dağlık alanda sarp kayalıklarda mahsur kalan kuzu ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Aydın AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Söke Sazlı mahallesi Yamaç mevkiinde mahsur kalan kuzu ekiplerimizin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi" denildi. - AYDIN

Dağlık alanda mahsur kalan kuzu kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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