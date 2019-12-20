Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza
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Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yasa dışı olarak kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcıya toplamda 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

20.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56
Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza

'nın ilçesinde, yasa dışı olarak kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcıya toplamda 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı milli parklar görevlileri, Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi Mor Çukuru mevkisindeki dağlık alanda ellerinde taşıdıkları av tüfekleriyle kaçak olarak avlandığı öne sürülen 3 kişiyi yakaladı. Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından 3 avcıya kara avcılığına muhalefetten işlem yapıldığı, toplamda 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kara avcılığına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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