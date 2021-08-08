Dağlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi gencin cenazesini amcası teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi gencin cenazesini amcası teslim aldı

Dağlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi gencin cenazesini amcası teslim aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın cenazesi amcası tarafından teslim alındı.

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın cenazesi amcası tarafından teslim alındı. Öte yandan, cenaze yakınları etkili olan sağanak yağmurda morg önünde zor anlar yaşadı. Vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü.

JAK timleri dağlık alanda buldu

Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30'a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Yapılan kayıp başvurusunun ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan'ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan'ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Amcası teslim aldı

Gencin yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Morgu Kurumuna geldi. Diğer cenaze yakınları da etkili olan şiddetli yağmur nedeni ile zor anlar yaşadı. Vatandaşlar morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı. Gencin cenazesi yağmurun dinmesinin ardından işlemleri tamamlanınca amcası tarafından teslim alındı. Cenazenin genci memleketi olan Samsun il merkezinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Merve Çoban Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dağlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi gencin cenazesini amcası teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:09:02. #1.14#

title