Dağlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi gencin cenazesini amcası teslim aldı

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın cenazesi amcası tarafından teslim alındı.

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın cenazesi amcası tarafından teslim alındı. Öte yandan, cenaze yakınları etkili olan sağanak yağmurda morg önünde zor anlar yaşadı. Vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü.

JAK timleri dağlık alanda buldu

Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30'a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Yapılan kayıp başvurusunun ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan'ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan'ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Amcası teslim aldı

Gencin yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Morgu Kurumuna geldi. Diğer cenaze yakınları da etkili olan şiddetli yağmur nedeni ile zor anlar yaşadı. Vatandaşlar morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı. Gencin cenazesi yağmurun dinmesinin ardından işlemleri tamamlanınca amcası tarafından teslim alındı. Cenazenin genci memleketi olan Samsun il merkezinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı