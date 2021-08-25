DAĞLIK ALANDA 457 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 457 kök Hint keneviri ve 470 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 457 kök Hint keneviri ve 470 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesinde dağlık alanda Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 457 kök Hint keneviri ile 470 gram esrar ele geçirdi. Keneviri eken ve esrarı saklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı