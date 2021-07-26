Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

(Ali Göç/İHA)

Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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