Dağlıca'da piknik keyfi



HAKKARİ'nin geçmiş yıllarda sık sık çatışma haberleriyle gündeme gelen, Irak sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesi, sağlanan huzur ortamıyla yazın piknikçilerin akınına uğruyor. Pikniğe gelenler, Avaşin Deresi'nin, bölgenin saklı cenneti olduğunu, doğa ile iç içe piknik yapmanın keyifli olduğunu söyledi. Yüksekova'da yaşayan veya çevre illerden misafir olarak gelenler, artık merkeze uzak kırsal bölgelere de gidip, piknik yapabiliyor. Daha önce çatışmalarla gündeme gelen Yüksekova'nın merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi'nin çevresi, piknikçilerin akınına uğruyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelenler, mangal yakıp, çay demleyerek, akşam saatlerine kadar doğa içinde vakit geçiriyor.

'HERKESİ BU GÜZEL COĞRAFYAYA BEKLİYORUZ'

Dağlıca bölgesinde ailesiyle piknik yapmanın keyifli olduğunu belirten Fatih Bulut, "Hafta sonları birçok kişi, piknik için burayı tercih ediyor. Yoğunluk nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren gelip, yer tutuyoruz. Çok güzel bir yer. Dışarıdaki kentlerden gelenler de var. Buranın doğası ve havası çok güzel. Burayı bilmeyen ve duymayanlara, aileleriyle birlikte piknik yapmalarını tavsiye ederim. Batı illerindeki insanlarımız, sahil kentlerini tercih ediyor. Bu bölgenin insanları ise doğası güzel bu tür yerlere gelip, piknik yapıyor. Burada doğa ile baş başa kalmak çok farklı duygu. Herkesi bu güzelim coğrafyaya bekliyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN ZİYARET

İstanbul'dan aile ziyareti için bölgeye gelen Felek Ataş ise "Ailemi ziyarete geldim. Çok beğendim burayı. Çok güzel bir yer. Sahil kentlerinde insanlar, denize giriyor; ama burada doğa ile baş başa kalıyorsunuz. Harika bir duygu. Herkesi buraya bekliyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Van